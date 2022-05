Lluís Apesteguia: «Els treballadors i treballadores de Mallorca necessiten un marc laboral propi que els doni seguretat»

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en el discurs que ha adreçat a tots els assistents al tradicional dinar popular del Primer de Maig ha posat en valor la història i la vigència de la diada del Primer de Maig. «La Diada d’avui simbolitza l’homenatge a totes les lluites i conquestes que han aconseguit els treballadors i les treballadores en el passat, a la vegada que serveix per esperonar-nos en les lluites i conquestes futures». En aquest sentit, Apesteguia no ha volgut deixar de referir-se a la importància de continuar reivindicant un marc laboral propi que «protegeixi els treballadors i les treballadores, que proporcioni seguretat i ajudi a encetar projectes de vida feliços. El context internacional i la pujada dels preus estan tensant moltes economies de famílies treballadores i des de MÉS per Mallorca defensam la necessitat d’aprofundir en mesures que garanteixin el present i el futur de la nostra gent.»

D’altra banda, Jaume Alzamora, secretari general de la formació ecosobiranista ha volgut motivar a tots els presents explicant que «MÉS per Mallorca és l’única opció que aposta per solucions específiques i adaptades a la realitat dels treballadors i les treballadores mallorquines» i ha animat la militància i els simpatitzants de MÉS per Mallorca a «ser els voluntaris i portaveus d’una causa noble, necessària i justa com és aconseguir dibuixar un horitzó d’esperança pels treballadors i les treballadores d’aquesta terra».

També han intervingut Guillem Roselló, regidor de MÉS per Campanet, que ha donat la benvinguda a tots els presents i Marta Carrió, portaveu de MÉS per Mallorca, que ha reivindicat «una revolució laboral que defensi els drets de conciliació entre la vida laboral i la personal amb la corresponsabilitat conseqüent entre homes i dones, juntament amb salaris justos i condicions de feina dignes».

MÉS per Mallorca ha tornat a convocar la seva militància al tradicional dinar popular del Primer de Maig a l’ermita de Sant Miquel de Campanet. La formació ecosobiranista no ha pogut convocar aquesta trobada tan assenyalada per les mesures sanitàries vigents en els darrers dos anys. La militància, familiars i simpatitzants de MÉS per Mallorca, igual que la resta de la societat, poden tornar a participar de celebracions i actes més multitudinaris. De fet, a Campanet han gaudit d’aquest dinar popular més d’un centenar de persones.