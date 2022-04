Virgilio Moreno continuarà com a secretari general del PSOE d'Inca

L'agrupació del PSOE d'Inca ha celebrat aquest dissabte la seva assemblea local on s'ha elegit a la nova comissió executiva i on Virgilio Moreno ha sortit reelegit com a secretari general de l'agrupació amb l'objectiu de repetir batlia a les pròximes eleccions del 2023. La secretària general de la Federació del PSOE de Mallorca, Catalina Cladera, ha acompanyat a la nova executiva.

Moreno ha volgut agrair la seva assistència a les 200 persones que han participat a l'assemblea d'Inca, «en nom de la nova executiva i de tot l'equip, moltes gràcies a totes i tots els que heu vingut aquí avui».

Moreno ha afegit que «l'equip que avui presentam és només una petita part de tanta gent que creu en aquest projecte, un projecte absolutament integrador que pretén sumar a tots els inquers i inqueres amb l'objectiu de continuar construint una Inca amb més i millors infraestructures i més oportunitats per a tothom».

A més, Moreno ha volgut valorar la tasca feta aquests darrers anys des de l'Ajuntament, «Inca és avui una ciutat amb més possibilitats que fa uns anys i això és així gràcies a tanta gent que amb la seva feina, el seu esforç i el seu compromís ho ha fet possible. Junts i juntes hem assolit objectius importantíssims que abracen els àmbits culturals, comercials, socials i empresaris de la ciutat, i ho hem fet sense deixar mai ningú enrere, estant al costat de la gent en els moments més complicats i sabent que hi continuarem estant perquè tenim molt clar que Inca som tots».

Per acabar, Virgilio Moreno ha conclòs: «en definitiva, Inca és una ciutat completament oberta i integradora que té una immensa capacitat de dinamització social. Inca som tots i només entenent la ciutat des d'un punt de vista transversal i sense deixar cap col·lectiu enrere, serem capaços entre totes i tots de continuar construint una ciutat amb valors, igualitària, feminista, inclusiva i generadora d'oportunitats per a tothom».

Per part seva, Catalina Cladera ha volgut tenir unes paraules cap a Moreno i els socialistes d'Inca: «enhorabona a aquesta nova executiva i també per la força que transmeteu com agrupació. Gràcies pel compromís que avui agafau, vos comprometeu a treballar per als valors socialistes, per la justícia social, la igualtat i per sobre de tot perquè la ciutat d'Inca continuï sent un referent a Mallorca de la mà d'en Virgilio».