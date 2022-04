Vidal reclama a Calviño que la insularitat no sigui un factor que «deixi les Illes Balears fora de bona part dels Fons Europeus»

El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha participat aquest dijous a la Comissió General del Senat on intervenia en una sessió monogràfica sobre els Fons Europeus la ministra Nadia Calviño. Vidal s'ha mostrat «preocupat» perquè «s'ha passat d'una aposta per la cogovernança, a l'hora de gestionar els Fons Europeus, a convertir els governs territorials en gestories».

Vidal ha manifestat que «si els Fons Europeus a l'hora de distribuir-se arreu d'Europa s'han basat en el criteri de quins eren els territoris més afectats per la crisi postcovid, dins l'Estat espanyol l'enfocament hauria de ser el mateix». El senador ha afegit que «urgeix i és necessària la transparència i el coneixement global dels Fons Europeus que arribin a les Illes Balears». Per a l'ecosobiranista «és important flexibilitzar al màxim el procés de gestió i justificació dels fons rebuts i impulsar la capil·laritat» perquè els ajuts «arribin a les petites empreses i a entitats socials i locals».

El senador designat per les Illes Balears ha afirmat que «la política econòmica del govern estatal pel que fa als Fons Europeus viu immersa en una incoherència», ja que «no es canvia el model: ens estam centrant tan sols en la recuperació en detriment de la transformació». En relació amb els PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) Vidal ha afirmat que «es potencien ecosistemes econòmics ja existents, i sovint prou esgotats, mentre que no se'n creen de nous».

Per acabar el representant illenc ha reclamat a Calviño una «major coordinació», ja que «no és acceptable que les comunitats autònomes desconeguin les manifestacions d'interès a cada territori» al mateix temps que es demanava «si en el context de la guerra d'Ucraïna s'incrementaran les mesures enfront de l'increment de preus i les mancances en la disponibilitat de materials».