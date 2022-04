MÉS per Mallorca reclama reconèixer la jubilació anticipada a les cambreres de pis

Coincidint amb el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball el Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca ha registrat una iniciativa parlamentària instant el Govern espanyol a iniciar d'ofici els tràmits procedimentals i legals oportuns per a reconèixer la jubilació anticipada a les cambreres de pis del sector turístic. Així mateix, la Proposició no de Llei impulsada pel diputat Joan Mas 'Collet' exigeix a l'executiu de Pedro Sánchez que compleixi i posi en marxa les resolucions aprovades pel Parlament de les Illes Balears i que no s'hagin activat sobre reconeixement de les malalties professionals de les cambreres de pis.

Segon ha explicat el diputat Mas, «durant anys aquestes dones han estat invisibles. Ara, gràcies a les seves reivindicacions i lluita constant han aconseguit importants avenços. No obstant això, cal seguir millorant les seves condicions i posar fi a la precarietat que envolta aquest sector». En aquest context, el diputat ecosobiranista ha recordat que la jubilació anticipada «sí que està reconeguda per a miners, treballadors de la mar, artistes, ferroviaris, toreros, bombers, Forces Armades i de Seguretat i policies locals.Per què no se'ls ha reconegut a les cambreres de pis? Per què han estat visiblement invisibles fins que la seva situació ha estat inaguantable? És ben hora d'acabar amb aquest greuge», ha assenyalat.

Així, i segons queda reflectit a la iniciativa parlamentària les condicions de treball, el gran esforç físic, la càrrega excessiva de treball i els ritmes van minant la salut de les cambreres de pis provocant danys que suposen una deterioració generalitzada de la salut. En concret, la pràctica de postures forçades, manipulació de càrregues i moviments repetitius poden generar efectes que, agrupats, constitueixen una malaltia professional. De fet, la majoria de les treballadores declaren medicar-se diàriament per a suportar el dolor crònic i poder afrontar la dura jornada laboral. Unes circumstàncies, afegeix Joan Mas, que «resulta inexplicable que no es reconegui el seu dret al reconeixement de la jubilació anticipada», ha conclòs.