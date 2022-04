MÉS defensa que els resultats a França i Eslovènia «demostren que aïllar el feixisme i la xenofòbia és possible»

El diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', ha mostrat aquest dilluns la seva satisfacció per la derrota tant de l'extrema dreta com del nacionalpopulisme de dretes a les eleccions de França i Eslovènia. Segons 'Collet', els resultats «demostren que aïllar el feixisme i la xenofòbia és possible». Així ha recordat que «el cordó sanitari proposat per MÉS funciona a Europa». Amb tot, el diputat ecosobiranista ha lamentat que Macron «no és cap referent en polítiques públiques i la seva victòria és el mal menor davant el feixisme de Le Pen».

El diputat de MÉS, però, ha alertat que aquests resultats «allunyen, més encara, del marc europeu el festeig que manté el PP amb la seva escissió. El senyor Feijóo i la senyora Prohens ha de fer un pensament: no es pot repicar i anar a la processó». Així ha convidat els conservadors a no alenar l'extrema dreta. «Ni Feijóo ni Prrohens amaguen que no posaran pegues per governar amb l'extrema dreta. Ho han fet a Castella i Lleó, anuncien eleccions a Andalusia per governar tranquil·lament amb ells i confiam en el fet que això no passi a les Illes Balears. El seu cinisme no té límits», ha dit.

A més, Joan Mas ha recordat que en el cas d'Eslovènia, ha estat una força ecologista la que ha guanyat les eleccions. «L'ecologisme guanya força i presència. Estam convençuts que l'any que ve, l'opció verda que representa MÉS també sortirà guanyant a les Illes Balears».