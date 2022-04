Més per Menorca valida l'acord amb relació a la Llei Reserva de Biosfera i la restauració de l'equip de govern del Consell

Més per Menorca ha celebrat aquest dissabte la 55a assemblea del partit a Es Mercadal, on s'ha tractat la resolució de la crisi de govern del Consell de Menorca esdevinguda per la ja assegurada aprovació de la proposta de Llei Menorca Reserva de Biosfera sense modificacions importants.

Els adherits i adherides del partit que han assistit a l'assemblea han expressat el seu «suport absolut a la gestió de les negociacions», així com a les decisions preses, i ha aplaudit «l'esforç, valentia i persistència» dels tres consellers i set directors insulars del grup menorquinista al Consell Insular aquestes darreres setmanes.