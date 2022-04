El Pi denuncia «la lentitud» de Costes per tramitar les autoritzacions per a les instal·lacions de temporada estiuenca

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes al Parlament, Josep Melià, s'ha desplaçat aquest dissabte fins a la platja de Camp de Mar per denunciar «la lentitud» de Costes a l'hora de tramitar les autoritzacions per a les instal·lacions de temporada estiuenca.

En aquest sentit, Melià ha assegurat que «resulta imprescindible millorar la rapidesa en la tramitació dels expedients d'instal·lacions del servei de temporada, ja que massa sovint les autoritzacions arriben iniciada la temporada turística generant una mala imatge i una deficient resposta dels poders públics al que demana la societat i el nostre sistema econòmic».

Així mateix, el portaveu ha reiterat, una vegada més, la necessitat que les Balears comptin amb les competències en matèria de costes i litoral previstes a l'Estatut d'Autonomia. «Fa tot just un parell de setmanes el Parlament va aprovar una iniciativa d'El Pi per instar al Govern de l'Estat a impulsar de forma decidida i ràpida la transferència de les competències abans del 31 de desembre del 2022», ha dit Melià.

Amb tot, el regidor d'El Pi a l'Ajuntament d'Andratx, Llorenç Suau, ha explicat la incertesa que genera no saber quan arribarà l'autorització. «Al mes de novembre ja vàrem demanar els permisos a Costes i no ens han arribat fins a mitjans d'abril. Si hagués arribat pel març ja haguérem pogut tenir el contractes de les instal·lacions per pasqua», ha assegurat.

Compareixença urgent

Amb relació a l'eliminació de determinats xibius de platja, El Pi ha sol·licitat la compareixença urgent del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir. «Consideram que el conseller ha de donar explicacions davant l'alarma social generada per la prohibició de la realització d'aquesta activitat a diferents llocs de la costa. S'ha d'aconseguir un equilibri entre la protecció de les costes balears i les activitats econòmiques i de serveis als usuaris», ha declarat Melià.