Més per Menorca considera que s'han «d'adoptar mesures» com les de Venècia davant el model turístic actual

Més per Menorca, davant la decisió del batle de Venècia de limitar l'accés al seu nucli, ha expressat la seva «expectació i sorpresa» pels «paral·lelismes» que té la ciutat amb les Balears. Així com que aquest fet «posa en evidència la necessitat d'adoptar aquestes mesures», ha afegit el diputat de Més per Menorca, Josep Castells.

Durant la Junta de Portaveus d'aquest dijous, Castells ha volgut recordar que la seva formació sempre ha reivindicat mesures com la moratòria de places turístiques, la limitació d'accessos de cotxes o l'impuls al transport públic. «L'exemple de Venècia ens ha de treure la bena dels ulls, ja no és una ciutat, està pensada per als turistes, i nosaltres amb la proposta que fem afavorim una sostenibilitat del turisme a les Balears mantenint un ecosistema perquè els residents visquin amb normalitat», ha indicat.

En aquest sentit, el portaveu ha advertit que les Balears estan «amenaçades», igual que el seu model turístic i les condicions de vida, per la qual cosa s'han de prendre «mesures valentes i decidides perquè això no passi».