El Consell incorporarà una Guia d'Estudis de Paisatge al Pla Territorial Insular de Mallorca

El Consell ha aprovat una moció presentada pel conseller Pere Soler per tal d'incorporar una Guia d'Estudis de Paisatge al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM), quan es faci la seva la modificació número 3. Aquesta seria un document que desenvolupa una metodologia d'elaboració dels Estudis de Paisatge i que s'està elaborant per part dels serveis tècnics.

«Encara que anam molt enrederits en l'estratègia de paisatge i necessitam una llei en aquesta matèria, l'elaboració d'una guia dels estudis paisatgístics resulta una eina fonamental per als tècnics», ha declarat Soler. «Resulta curiós com en aquesta darrera modificació del Pla Territorial Insular es deixen en mans de criteris paisatgístics no desenvolupats decisions urbanístiques. Reclamar als professionals sobre l'anàlisi del territori aspectes paisatgístics és incoherent, sense tindre on basar-se», ha afegit.