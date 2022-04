Collet: Amb el «populisme fiscal» del PP «ens veurem abocats a desmantellar la sanitat o l'educació»

El diputat de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha criticat aquest dijous el «populisme fiscal» del PP i la seva proposta de baixada generalitzada d'imposts. Segons el diputat ecosobirnaista, "el pla només empobrirà l'Estat del Benestar i augmentarà el deute públic". De fet, Joan Mas ha recordat que la proposta popular ha estat desautoritzada pel Fons Monetari Internacional que rebutja aquest pla i aposta per les ajudes a les famílies més vulnerables. En aquest sentit, i en consonància amb la proposta de l'FMI, ha recordat que la conselleria d'Afers Socials, liderada per Fina Santiago (MÉS) ha incrementat un 15 per cent la Renda Social Garantida durant tres mesos. «Aquestes mesures sí són efectives i ajuden els que més ho necessiten», ha destacat el diputat.

Joan Mas, ha insistit també en la «manca de credibilitat» del PP. «Quan són a l'oposició plantegen davallar imposts i, en canvi, quan governen sempre fan el contrari. La darrera vegada van apujar 50 imposts». Amb tot, 'Collet' ha assegurat que els experts coincideixen en assenyalar que en la conjuntura actual «baixar imposts no reduirà la inflació sinó més aviat tot el contrari». Així, ha dit que «és una temeritat que com sempre només cerca el benefici d'uns pocs».

Durant la compareixença posterior a la Junta de Portaveus, el diputat de MÉS ha aprofitat per posar en valor els serveis públics i ha explicat que amb els plantejaments del PP «ens veurem abocats a desmantellar la sanitat o l'educació tot just quan el que necessitam és reforçar-los».