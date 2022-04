Unidas Podemos demana a Pedro Sánchez que respecti els acords internacionals en defensa del poble sahrauí

Unidas Podemos al Consell de Mallorca ha demanat que es respectin els acords internacionals davant el «preocupant» canvi de posició sobre el Sàhara per part del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. En aquest sentit, al ple d'aquest dijous, presentaran al costat dels seus socis de govern, una moció en defensa del poble sahrauí.

«Aquesta alteració en la postura que històricament s'havia defensat va en contra del que dicta la resolució de les Nacions Unides, que defensa la lliure determinació del poble sahrauí», ha dit la portaveu de la formació al Consell, Magdalena Gelabert. «Aquest viratge a una postura que impossibilita la ratificació dels compromisos acordats durant tots aquests anys amb una sortida justa del conflicte no es pot entendre en cap concepte», segons han explicat en nota de premsa.

Per això, Gelabert ha rebutjat «aquesta posició adoptada pel president del Govern» i ha demanat que es «prengui el camí de consens que s'havia mantingut fins ara, per responsabilitat històrica i emocional». «Des d'Unidass Podemos seguim defensant la mateixa postura, apostant per una via de resolució del conflicte que respecti el dret internacional i els drets humans, així com el desenvolupament mutu dels pobles», ha afegit.

En aquest sentit, la moció que es votarà dijous al ple del Consell insta les parts del conflicte a buscar una solució política acceptable i que tingui en compte els acords i dictàmens de les Nacions Unides. «Seguint el far del dret internacional, la invasió militar del territori del Sàhara Occidental ha d'acabar amb el reconeixement del dret d'autodeterminació del poble sahrauí», ha sentenciat que Gelabert.

Finalment, ha apuntat que «ni les Nacions Unides, ni la Unió Europea, ni el Tribunal de Justícia Europeu, ni la Unió Africana reconeixen la invasió del Marroc sobre el Sàhara Occidental, ni la legitimitat d'aquesta ocupació, que, en canvi, sí que va reconèixer com a vàlid Donald Trump l'any 2020». «Durant molt de temps, la ciutadania espanyola ha mostrat un enorme suport al poble sahrauí en manifestacions, mobilitzacions i actes per a la defensa dels drets de la gent del Sàhara Occidental, i la nostra tasca és continuar defensant aquests drets per acabar amb el conflicte respectant el suport mutu entre pobles», ha conclòs la portaveu d'Unidas Podemos al Consell de Mallorca.