MÉS defensa que el cànon a les plataformes de streaming per a finançar RTVE també inclogui IB3

El Parlament ha aprovat aquest dimecres una proposta de MÉS per Mallorca per a millorar el finançament de l’Ens públic de Ràdio i Televisió IB3. En concret, la comissió d’Afers Institucionals ha avalat la iniciativa ecosobiranista per a modificar la Llei General de Comunicació Audiovisual i incloure IB3 com a beneficiari del cànon previst a les plataformes de streaming.

Segons ha explicat el portaveu de MÉS, Miquel Ensenyat, l'Avantprojecte incorpora una modificació substancial de la Llei de RTVE per tal que les plataformes de serveis a petició (Netflix, etc.) i les plataformes d'intercanvi de vídeos (YouTube, etc.) facin una aportació anual de l'1,5% dels seus ingressos bruts al finançament de RTVE. «Entenem, però, que aquestes plataformes no haurien de contribuir únicament al finançament de RTVE, sinó que també haurien de contribuir a finançar els serveis públics audiovisuals anomenats autonòmics, en el nostre cas IB3», ha dit el portaveu ecosobiranista durant la defensa de la proposta.

De fet, segons Miquel Ensenyat, «cal tenir en compte que, precisament, IB3 és el principal motor de la indústria audiovisual a les Illes Balears i per tant, un millor finançament repercutiria en més recursos per a la producció audiovisual local, i lògicament més possibilitats de crear llocs de feina».

Així, i a través d’aquesta Proposició no de Llei, MÉS ha aconseguit sumar el suport necessari per a exigir al Govern espanyol, al Congrés dels Diputats i a RTVE les modificacions legals que facin possible la demanda. En concret es demana que la nova Llei contempli el finançament dels serveis públics audiovisuals, concretament els anomenats autonòmics, i per tant també IB3, preveient un fons per a aquestes aportacions de les plataformes i uns mecanismes per territorialitzar-lo, per exemple, en funció de la població i de l'audiència dels serveis públics audiovisuals.