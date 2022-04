Més per Menorca duu la Llei Menorca Reserva de Biosfera a tots els pobles de l'illa

Més per Menorca considera fonamental que tota la ciutadania de l’illa pugui tenir l’oportunitat de conèixer aspectes clau de la proposta de Llei Menorca Reserva de Biosfera per així entendre els beneficis mediambientals, socials i econòmics que comportarà per a la societat menorquina l’aprovació d’aquesta nova norma, així com les respostes que donarà a grans problemes que té ara mateix l’illa, com per exemple la massificació que es pateix els mesos d'estiu.

Per això, els menorquinistes han organitzat una roda de trobades per tots els municipis de l’illa per a «apropar la llei a la gent». Aquestes xerrades aniran a càrrec del conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular, Josep Juaneda.

El cicle s’inicia aquest diumenge, 24 d’abril, a Ferreries al local de Cas Vesins a les 19 h.

Més per Menorca convida tots els menorquins a participar en aquestes trobades per a compartir la proposta de llei que serà aprovada al Consell Insular i posteriorment tramitada al Parlament.