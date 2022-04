Més del 82% dels lectors consideren que és necessària una campanya per fer una candidatura unitària de país per aconseguir veu pròpia a Madrid

Clara majoria. El 82,05% dels nostres lectors consideren que és necessària una campanya per fer una candidatura unitària de país per tal «d'unir forces per aconseguir almenys un diputat amb veu pròpia a Madrid».

Per contra, el 17,95% considera que no és necessària perquè, «tanmateix, no s'aconseguirà superar el llindar de vots per aconseguir representació».

Unir forces per arribar al Congrés espanyol

'Per una candidatura unitària de país al Congrés de diputats'. Amb aquest lema es va presentar el passat cap de setmana a Palma una campanya, que parteix d'un grup de personalitats de la societat civil, que reclamen als partits de país que acordin una candidatura de consens a les eleccions al Congrés espanyol de diputats.

Així, la iniciativa apel·la als partits polítics de país: MÉS per Mallorca, El Pi, Més per Menorca, Ara Eivissa, Gent per Formentera, etc., així com a les formacions locals independents, perquè iniciïn converses de cara a acordar una llista conjunta per assolir l'objectiu de tenir una veu pròpia a Madrid.

Els portaveus de la iniciativa van destacar durant la presentació la necessitat de «tenir una veu pròpia a Madrid per defensar els interessos de les Balears, més urgent i imprescindible que mai davant la manca de finançament estatal, l'etern ajornament del règim fiscal especial, els atacs a la llengua i la cultura pròpies, la superpoblació sense control, la recentralització i les amenaces de l'extrema dreta a l'autogovern».

La campanya, que consisteix en l'adhesió al seu manifest, ja compta amb nombrosos suports. Com ja ha publicat dBalears, les personalitats impulsores de la campanya són: Gabriel Barceló Bover, Antoni Bennàssar Moyà, Gabriel Bibiloni, Jordi Caldentey 'Gorrió', Llorenç Capellà Fornés, Margalida Capellà Fornés, Nicolau Dols Salas, Sebastià Frau Gaià, Joan Guasp Vidal, Isidor Marí Mayans, Guillem Morro Veny, Felip Munar Munar, Maria-Antònia Oliver Cabrer, Climent Picornell Bauzà, Toni-Lluís Reyes i Ivan Solivellas.

Així doncs, segons es desprèn de l'opinió dels nostres lectors, aquesta campanya de país és més necessària que mai.