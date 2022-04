CatalanGate: Esclata el major escàndol d'espionatge amb 4 presidents de la Generalitat i 5 eurodiputats entre els espiats

La publicació nord-americana The New Yorker ha destapat el major escàndol d'espionatge a polítics dels darrers anys. De moment ja ha transcendit que l'operació d'espionatge feta presumptament per l'aparell de l'Estat espanyol, hauria afectat un mínim de 65 persones de l'independentisme català i basc, entre els quals, quatre presidents de la Generalitat i cinc eurodiputats.

The New Yorker publica amb data de 18 d'abril un article titulat 'Com les democràcies espien els seus ciutadans' i comença per l'espionatge a diversos polítics catalans de l'àmbit independentista.

Quim Torra, quan era president de la Generalitat, i Pere Aragonès, quan n'era el vicepresident, haurien estat espiats amb el programa Pegasus, un programa que només es ven a Estats.

Ho han destapat la revista The New Yorker i The Citizen Lab, un laboratori de la Universitat de Toronto que investiga el control de la informació i la vigilància a través de la xarxa.

Pegasus també s'hauria utilitzat per espiar Artur Mas, quan ja havia deixat el càrrec, i l'entorn de Carles Puigdemont, quan aquest ja no era president. També l'entorn d'Oriol Junqueras, que va ser vicepresident del govern de Puigdemont.

Tal i com assenyala The Citizen Lab, els quatre darrers presidents de la Generalitat han estat espiats: un d'ells mentre exercia el càrrec, dos amb posterioritat i un abans de ser investit, però quan era número dos del govern.

També han estat espiats els dos darrers presidents del Parlament: Roger Torrent, quan ocupava el càrrec, i Laura Borràs, quan era diputada al Congrés.

Amb el títol 'CatalanGate', en canvi, el darrer informe de The Citizen Lab se centra en Catalunya i explica que gairebé tots els casos d'espionatge varen tenir lloc entre el 2017 i el 2020, per bé que s'ha detectat algun intent ja el 2015.

65 persones espiades

L'informe detalla que s'han pogut demostrar amb proves forenses 51 infeccions de mòbils amb Pegasus, i també almenys 12 intents més d'infecció, mitjançant correus electrònics o missatges de WhatsApp que no s'ha pogut demostrar que acabessin en infecció.

A més, quatre persones varen ser espiades amb un altre programa de fabricació israeliana, Candiru, de l'empresa del mateix nom. I d'aquestes, els mòbils de dues també varen ser infectats amb Pegasus, per la qual cosa The Citizen Lab parla d'un total de 65 persones de l'àmbit de l'independentisme espiades o a les quals s'ha intentat espiar.

L'espionatge, en diversos casos, es va fer en l'entorn dels objectius, i no directament mitjançant el seu dispositiu. L'entorn vol dir persones pròximes, com familiars i associats de les persones a les quals es vol espiar.

Eurodiputats

The Citizen Lab constata que tots els europarlamentaris independentistes han estat espiats, directament o indirectament. Els consta que varen ser infectats els mòbils de Toni Comín, Diana Riba i Jordi Solé. També que es va espiar una persona de l'equip de Clara Ponsatí, i que Puigdemont va ser espiat a través del seu equip, de la seva família i d'algun "associat pròxim".

Entorn de Puigdemont

L'espionatge a Puigdemont, de fet, marca una diferència respecte a la resta: segons The Citizen Lab s'ha espiat o intentat espiar fins a set persones del seu entorn. Es té constància que es van infectar els mòbils de la seva dona, Marcela Topor, el seu advocat, Gonzalo Boye, i Joan Matamala, germà de l'empresari Jami Matamala, que l'ha acompanyat des de l'inici de l'exili. També es va intentar infectar el mòbil d'Elsa Artadi, sense que se sàpiga si amb èxit o no.