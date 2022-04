Apesteguia critica PP i PSOE per «incompetència» i haver aparcat la reforma del sistema de finançament

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reclamat aquest dilluns la dimissió de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per no haver aconseguit en quatre anys la reforma del sistema de finançament.

En un missatge en el seu compte de Twitter, el batle de Deià ha criticat que PSOE i PP hagin aparcat «per criteris partidistes i incompetència política» la reforma del sistema de finançament de les Balears.

Segons Apesteguia, sense la reforma del model, caducat en 2014, els ciutadans de les Balears «continuaran sent maltractades».

El coordinador ecosobiranista ha criticat la «incapacitat manifesta» de Montero, que no ha complert en quatre anys «una de les seves principals obligacions» de la qual depèn l'estat del benestar.

«Ens hauriem de plantar», ha afegit Apesteguia, que adverteix que l'endeutament públic «acabarà ofegant» a les Illes.