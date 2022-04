Melià: «El Pi no acceptarà cap model on no hi sigui el principi d'ordinalitat»

EL Pi-Proposta per les Illes Balears critica la postura del PP i del PSOE que han decidit no abordar la renovació del sistema de finançament durant aquesta legislatura. El portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, ha reclamat acabar amb aquesta «injustícia històrica on les Illes Balears han patit i pateixen un infrafinançament flagrant. Hem de reaccionar, no pot ser que el bipartidisme continuï rient-se de nosaltres».

Fa tots just uns mesos el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, i el president d'El Pi, Tolo Gili, es reuniren amb la consellera d'Hisenda per presentar-li les reclamacions de la formació. «Pel Pi el millor model és el concert econòmic, on la comunitat recaptaria els impostos generats i després es transferiria una part a l'estat per les despeses comunes», ha destacat Melià.

Segons el portaveu, «el Pi no acceptarà cap model on no hi sigui el principi d'ordinalitat. Per a nosaltres és un element fonamental i estructural de qualsevol nou sistema de finançament. No és acceptable que els territoris que fan un esforç fiscal i generen més recursos acabin tenint manco capacitat de finançar serveis públics».

Amb tot, Melià considera que hi ha una enorme arbitrarietat en el model de finançament, on les comunitats més riques són les que manco reben, mentre que les similars reben recursos substancialment diferents. «El model de finançament ha estat reformat molts de pics i al llarg d'aquest procés s'han anat incorporant complexitats creixents i tapant forats als problemes més que cercant solucions estables. Hem reclamat que es publiquin les balances fiscals, per tal de tenir dades objectives i poder fer canvis fonamentat».