El Pi Marratxí reitera el seu rebuig al parc fotovoltaic de Son Bonet

EL Pi-Marratxí reitera el seu rebuig a l'execució del parc fotovoltaic a l'aeroport Son Bonet després de les declaracions de Tomás Melgar, el director de l'aeroport de Palma, que ha assegurat que el projecte continua endavant.

El passat mes de febrer el Parlament va aprovar una iniciativa d'El Pi que reclamava al Govern de l'Estat i AENA a desistir en l'execució del parc fotovoltaic a l'aeroport de Son Bonet, i a destinar els terrenys a sistema general d'espai lliure públic com estableix el planejament urbanístic de Marratxí.

Així mateix, la regidora d'El Pi a l'Ajuntament de Marratxí, Neus Serra ha criticat que el Govern de l'Estat i AENA no facin cas a les iniciatives aprovades pel Parlament. «Els demanam que no aprovin o tirin endavant cap pla director, pla especial o obres de nova construcció o canvi d'ús sense comptar amb la conformitat de les institucions municipals i territorials com a administracions competents en urbanisme i ordenació territorial».

En aquest sentit, Serra ha recordat que la iniciativa aprovada instava al Govern de l'Estat a «modificar la normativa reguladora de l'ordenació dels aeroports d'interès general, amb l'objectiu que la visió global de les administracions competents en ordenació del territori i urbanisme sigui vinculant i AENA no pugui realitzar transformacions dins els aeroports sense comptar amb el vistiplau de les institucions municipals i territorials».

Amb tot, la portaveu d'El Pi Marratxí ha reiterat el compromís de la formació en la «preservació dels terrenys com a espai lliure públic», i ha reclamat que «AENA deixi d'impulsar un projecte que va en contra de la voluntat de l'Ajuntament de Marratxí, el Consell de Mallorca i els veïnats i veïnades del municipi».