El Consell també vol convertir Mallorca en «un referent» del turisme accessible

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, acompanyada pel conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, han presentat el Pla de dinamització del turisme accessible 2021-2023, treballat des de la Fundació Mallorca Turisme. També hi ha participat el president de PREDIF Illes Balears, Alessandro Marinelli, l'entitat amb qui s'ha col·laborat per a l'elaboració del pla.

Cladera ha afirmat que aquest és el «full de ruta necessari per implementar polítiques públiques que afavoreixin l'increment del turisme de persones amb discapacitat» i fer de l'illa una destinació realment accessible.

Els principals objectius que es volen complir amb aquest Pla són, per una banda, «aplicar justícia social, perquè tothom ha de poder visitar Mallorca, sigui quina sigui la seva condició i necessitats». Per altra banda, ha afegit la presidenta, volem «ser coherents, perquè som la institució competent en gent gran i discapacitat a Mallorca i, per tant, una vertadera mirada global ha de combinar-se amb el fet turístic».

Tal com ha indicat Cladera, Mallorca ja ha fet molta feina per adaptar espais públics i privats per adequar l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. El Pla de dinamització ha detectat a Mallorca un nivell d'accessibilitat òptima en el transport i en l'oferta complementària, i un nivell bo en l'obra pública i la planta hotelera.

Igualment, Mallorca és un dels indrets de l'Estat amb més platges accessibles per a persones amb diferents graus de discapacitat. Alguns municipis també compten amb plans de mobilitat adaptats a persones amb discapacitat que aporten informació i solucions.

Per tant, l'illa és una destinació ben posicionada en turisme accessible. Alessandro Martinelli ha indicat que, com a resultat del Pla, s'ha detectat que és necessari ara millorar en estratègia i en promoció turística adaptada, i a això vol respondre aquest document de feina.

Igualment, Marinelli ha numerat els beneficis importants del turisme accessible per al sector, com ara la «reducció d'estacionalitat (perquè viatgen tot l'any), multiclient (no viatgen sols), fidelitat (repeteixen destí) i un nivell de despesa elevat». Finalment, ha assenyalat també que amb una estratègia de turisme accessible es contribueix a complir amb alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Per acabar, el conseller Serra ha explicat que el Pla respon a la voluntat de «conèixer quina és la realitat de l'accessibilitat en el sector turístic i després desenvolupar les necessitats d'aquest mercat».

«Posicionar-nos com a destí de turisme accessible era una obligació de tota la cadena de valor i de les administracions públiques. A més, és una oportunitat de negoci real. A banda de tot això, el turisme ha de ser una palanca per a la inclusió plena, no només un complement», ha conclòs Andreu Serra.

Característiques del turisme accessible

Segons l'estudi previ per dur a terme aquest Pla, aquest perfil de viatger es considera un nou segment de mercat amb un perfil molt específic, marcat especialment per ser repetir el viatge quan es troben una destinació realment accessible. Així mateix, tenen una capacitat de despesa més elevada que la mitjana (aproximadament un 28 % més); són un excel·lent contribuïdor a la desestacionalització; i normalment, viatgen en grup (el 96 % d'aquest tipus de viatgers ho fa acompanyat).

A més, el volum de turistes que cerquen una destinació accessible s'està incrementant. És un mercat en creixement, ja que, a Europa, un de cada cinc ciutadans té més de 60 anys, i, per tant, necessitats creixents de suport en la seva vida.

Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i Espanya són els països amb més població amb necessitats especials a la UE, i coincideixen precisament amb els principals mercats emissors turístics de Mallorca.