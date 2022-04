[VÍDEO] Més per Menorca abandona el Consell: «No estam disposats a cedir al xantatge del Govern»

Els tres consellers de Més per Menorca al Consell de Menorca i els set directors insulars han comparegut aquest dilluns per a anunciar la seva dimissió a la institució al·legant que els seus socis de govern PSIB i Podem «han cedit al xantatge del Govern» per a ajornar el ple extraordinari de la institució insular que havia de tenir lloc aquest dilluns per a aprovar el projecte de Llei de Reserva de Biosfera.

El fins ara vicepresident del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria, ha assegurat que la intenció de l'Executiu autonòmic és «eliminar de la Llei els articles que fan referència al traspàs de competències».

En aquest punt, ha explicat que «no és cert que hi hagi un informe jurídic del Govern, sinó que es tracta d'una nota jurídica d'urgència encarregada per l'Executiu balear a l'Advocacia de la Comunitat Autònoma que dimecres passat varen lliurar impresa i sense signar al equip de govern els consellers del Govern, Miquel Mir i Mercedes Garrido».

«Ens varen dir que si acceptàvem desconvocar el ple d'aquest dilluns i els donàvem temps per a negociar, aquesta nota no existia, i si, al contrari, no acceptàvem, l'entrarien per registre i la Llei naixeria morta», ha declarat.