PSOE Menorca: «Mantenim el nostre compromís en aprovar la Llei Menorca Reserva de Biosfera amb la màxima solidesa jurídica que mereix»

La comissió executiva del PSOE Menorca s’ha reunit, aquest diumenge, per a tractar l’aprovació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera i per a donar suport a la decisió «coherent i valenta» de la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, de «posposar el ple que l’ha d’aprovar per passar a la seva posterior tramitació parlamentària».

Aquesta decisió ve motivada per la presentació d’un informe jurídic del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i la necessitat d’assegurar l’encaix d’aquesta norma amb l’estructura de competències reglamentada a l’estatut d’autonomia, han explicat. «En aquest sentit, l’esmentat informe ha entrat de manera posterior a la comissió informativa i a la presentació pública d’aquesta proposta. Dictamina que existeix una possible incompatibilitat jurídica i competencial d’aquesta norma i que, per tant, s’ha d’esmenar per corregir els desequilibris que presenta», remarquen.

Per al PSOE, el fet d’ajornar l’aprovació de la proposició de Llei Menorca Reserva de Biosfera «ha de suposar una continuïtat de la feina feta fins ara per tal que sigui una normativa adaptada a les necessitats de Menorca i, sobretot, a la legalitat jurídica que es mereix una norma d’aquestes característiques».

A més, han remarcat que mantenen «el seu ferm compromís de continuar endavant amb la Llei Menorca Reserva de Biosfera, una llei fonamental que ha estat treballada des de la voluntat d’acord i feta des de Menorca per a Menorca».

De fet, expliquen que «aquesta normativa defensa i garanteix l’equilibri i el model de desenvolupament territorial i econòmic que defensa el PTI del 2003 i que es reforça amb la revisió actual, que s’aprovarà de forma definitiva enguany. Per tant, cal reiterar la voluntat dels socialistes de Menorca d’aprovar una llei que, a ulls dels socialistes és positiva i del tot necessària, i que ha de comptar amb totes les garanties necessàries per ser aprovada».

Per últim, el partit valora tota la trajectòria d’anys de consens de l’esquerra menorquina, entorn del model territorial i de desenvolupament que han contribuït a ser distingits com a Reserva de Biosfera i que ha possibilitat projectes fonamentals per a l’illa.