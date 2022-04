Sonia Vivas: «Si les entitats finalment no volen una cavalcada per al Dia de l'Orgull, no es farà»

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, ha defensat aquest dilluns que l'Ajuntament de Palma està «absolutament obert» a totes les demandes de les entitats LGTBI i a «totes les maneres de voler abordar» el Dia de l'Orgull.

Així ho ha expressat Vivas, en una roda de premsa, després de ser demanada per les crítiques d'algunes entitats, com Ben Amics, que varen censurar la proposta de Cort per a aquest dia.

Des de Ben Amics varen assenyalar que la Regidoria que dirigeix ​​Vivas decidia, amb la seva proposta, «apropiar-se de l'Orgull i convertir-lo en un carnaval de comparses i desfilades». «No vendrem un Orgull al capital ni a la mercantilització», varen apuntar des de l'entitat.

Vivas ha assegurat que l'Ajuntament fa temps que rep les demandes sobre aquesta qüestió per part de les entitats, ja que cadascuna «té una manera de viure, de veure i de celebrar o reivindicar el que no deixa de ser una data important per a la comunitat». En aquest sentit, ha remarcat que Cort tractarà de «teixir» amb aquestes demandes «cosa que abasti el sentir de tothom i que tothom estigui content».

De fet, ha ressaltat que des de fa temps diverses entitats de la comunitat LGTBI i empresaris de Palma es reuneixen en una comissió al Centre Flassaders per a elaborar les propostes de cara al Dia de l'Orgull.

Davant la millora de la situació derivada de la pandèmia de la Covid-19, la regidora Vivas ha expressat el seu desig de «fer alguna cosa una mica més grossa i aglutinar una mica més la gent» per a aquesta data assenyalada per a la comunitat LGTBI.

Amb tot, ha estès la mà a totes les entitats per a «satisfer les demandes de tota la comunitat», perquè les persones LGTBI són «diverses» i, per tant, «cadascuna té una manera de veure aquest dia».

Segons Vivas, des de l'Ajuntament es farà «el que s'ha fet sempre»: donar suport a la manifestació del Dia de l'Orgull. Tot i això, ha afegit que si les entitats «finalment no volen una cavalcada, no es farà».

En concret, sobre les acusacions de Ben Amics de «mercantilització de l'Orgull», Vivas ha descartat pronunciar-se i ha expressat el seu respecte per totes les opinions. «Cada persona ho pot entendre d'una manera», ha indicat.