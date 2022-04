MÉS per Mallorca lamenta la sortida de Més per Menorca del Consell arran del «sucursalisme del PSOE»

MÉS per Mallorca ha mostrat «suport i solidaritat» amb Més per Menorca i ha lamentat la seva sortida del govern del Consell, al mateix temps que ha manifestat la seva voluntat de modificar l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per tal de caminar cap a un major autogovern a cada una de les illes de l'arxipèlag.

En aquest sentit, defensen que s'ha de continuar fent passes cap a una major descentralització i aposten per un federalisme intern.

Des de la formació mallorquinista lamenten també «el sucursalisme del PSOE, el qual s'ha manifestat a través de l'anunci de la presidenta Susana Mora de desconvocar el ple previst per avui i on s'havia d'aprovar la proposta de Llei de Reserva de la Biosfera».

MÉS per Mallorca reitera que «al país que vol construir, els companys i companyes de Més per Menorca hi han de ser, ja que són els socis prioritaris, al mateix temps que esperen que es pugui reconduir la situació que s'ha generat durant les darreres hores».