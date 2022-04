Més per Menorca acusa el PSOE de deslleialtat i considera «romput el pacte de govern al Consell de Menorca»

La presidenta del Consell de Menorca Susana Mora ha desconvocat el ple extraordinari previst per aquest dilluns per tal d'impedir l'aprovació de la proposta de llei de reserva de la biosfera. La proposta que es duia a votació ja havia estat aprovada per comissió informativa amb el vot a favor de tots els grups del govern insular (PSOE, Més per Menorca i Unides Podem) i va ser presentada als mitjans el passat dia 15 de març per part de la mateixa Susana Mora, el conseller de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera Josep Juaneda i la portaveu d'Unides Podem al Consell Insular, Cristina Gómez. En aquesta ocasió, els tres portaveus varen elogiar el consens obtingut i varen posar èmfasi en l'amplitud de la participació en el procés d'elaboració de la proposta.

Des de fa uns dies, però, segons Més per Menorca, el Govern «ha començat a interferir en la celebració del Ple» amb la pretensió que el Consell de Menorca «modifiqui la proposta abans que sigui tramesa al Parlament per a la seva tramitació com a proposició de llei».

L'adopció d'una llei a iniciativa d'un consell insular és un procés de 'codecisió', és a dir, el consell en qüestió adopta el text que creu convenient, de la més absoluta autonomia, i el tramet al Parlament perquè siguin els grups polítics del legislatiu els qui acabin de donar forma definitiva al text. Més per Menorca denuncia en aquest cas que «el Govern vol alterar i pervertir aquesta lògica per tal que el Consell Insular li trameti ja d'entrada un text del seu gust».

Segons el vicepresident del Consell Insular i Coordinador General de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, «la pretensió del Govern no només és insòlita i atempta contra l'autonomia del Consell sinó que també és extemporània, perquè el Govern ha conegut en tot moment l'estat de tramitació de la proposta i, en cas que no hi hagués estat d'acord podria haver incidit en temps i forma mitjançant els consellers de les seves mateixes formacions polítiques, això és, PSOE i Unides Podem» i afegeix que «lluny d'això, els consellers de PSOE i UP han lloat públicament des de fa dies la proposta, la qual cosa denota carament que el canvi de guió ve imposat per Palma».

Segons els menorquinistes «Per justificar l'injustificable, el Govern ha encarregat a correcuita a l'Advocacia de la CAIB i al Ministeri per a la Transició Ecològica uns informes amb observacions al text acordat».

Des de Més per Menorca es considera que «En primer lloc cal dir que és insòlit que s'emetin informes respecte un text legal que està en un estat preliminar de tramitació i que és precisament el Parlament qui ha d'avaluar aquest tipus d'objeccions. Aquest fet demostra la intenció d'interferir en el procés de presa de decisió del consell insular. En segon lloc, no té cap sentit que, no tractant-se d'una aprovació definitiva, es faci marxa enrere de forma precipitada en l'aprovació d'un text que ha passat tots els filtres procedimentals i compta amb tots els informes preceptius favorables perquè hi ha uns informes, fets a instància de part i aliens al procediment, que fan consideracions que es poden incorporar perfectament en les properes fases de discussió de la proposta al Parlament».

Per la seva banda, el portaveu del grup Més per Menorca al Consell Insular, Josep Juaneda, recorda que «l'elaboració d'una iniciativa legislativa relativa a Menorca Reserva de la Biosfera és un dels acords de govern signats el juliol de 2019 entre PSOE, Més per Menorca i Unides Podem. Juaneda sentència que «aquesta maniobra de la presidenta del Consell pressionada pels seus superiors de Palma, constitueix una vulneració flagrant d'un dels acords clau en els quals reposa l'acord de governabilitat del Consell Insular». El portaveu afegeix que «malauradament, la presidenta i els consellers del PSOE han preferit posar per davant la seva lleialtat de partit que la seva lleialtat a l'acord gràcies al qual governen Menorca i, sobretot, per davant de la seva lleialtat als menorquins i les menorquines».

Més per Menorca, «per la gravetat de l'incompliment i pel vergonyós acatament als dictats del govern autonòmic» considera «romput el pacte de govern al Consell Insular de Menorca».