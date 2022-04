Juan Pedro Yllanes, vicepresident del Govern, positiu en Covid-19

El vicepresident del Govern balear i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha donat positiu en Covid-19.

Així ho ha comunicat el mateix Yllanes aquest dissabte en un missatge a Twitter, en el qual ha afirmat que «ha arribat el moment que no desitjava que arribés, donar positiu en Covid-19».

«Afortunadament, m'ha enxampat amb la pauta de vacunació completa, per la qual cosa de moment els símptomes no passen d'una mica de febre», ha continuat dient.

El vicepresident ha conclòs el seu missatge indicant que «toca passar la Setmana Santa fent quarantena i descansant».

Llegó el momento que no deseaba que llegara: he dado positivo en Covid.

Afortunadamente, me ha pillado con la pauta de vacunación completa, por lo que de momento los síntomas no pasan de un poco de fiebre.

Toca pasar la Semana Santa haciendo cuarentena y descansando.