El Pi aposta per l'autoconsum d'energies renovables per minimitzar la dependència energètica de l'exterior

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears per instar al Govern espanyol a fer totes les modificacions legals que siguin necessàries per augmentar la distància màxima d'autoconsum col·lectiu passant dels actuals 500 metres als 2 km, en baixa tensió.

En aquest sentit, el portaveu d'El Pi al Parlament, Josep Melià, ha assenyalat que davant la crisi de preus que Europa està vivint «hem de prendre mesures excepcionals per minimitzar aquesta dependència energètica de l'exterior a curt termini. Resulta evident que un dels instruments per avançar en una situació energètica menys dependent de l'exterior és potenciar les energies renovables».

Així mateix, Melià ha explicat que altres països europeus, com França i fa molt poc Portugal, han modificat la seva normativa per tal de permetre l'autoconsum col·lectiu d'energia elèctrica mitjançant la xarxa de baixa tensió a una distància de fins a 2 km, distància que inclús és més gran en cas de xarxes amb tensions superiors.

Segons el diputat, «si volem ser capdavanters en energies renovables i superar la nostra dependència energètica de l'exterior hem de modificar la normativa, per adaptar-nos a les directrius europees i per permetre'ns aprofitar les nostres fonts d'energia naturals d'una forma més àgil i efectiva».

Amb tot, la iniciativa d'El Pi també insta a incorporar les connexions d'Alta Tensió, l'establiment de coeficients de repartiment dinàmics per a l'autoconsum, simplificar els tràmits administratius, flexibilitzar les condicions per a la compensació simplificada i replantejar l'autorització administrativa prèvia per a les instal·lacions mitjanes, entre altres.