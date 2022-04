MÉS per Mallorca: «Feijóo representa el PP de la corrupció, de les privatitzacions i de les retallades»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha criticat «l'eufòria catàrtica» del PP després de l'elecció d'Alberto Núñez Feijóo com a president de la formació conservadors. Segons Ensenyat, la seva elecció no suposa cap renovació, sinó més bé tot el contrari: «Feijóo representa el PP de la corrupció, de les privatitzacions i les retallades. Basta veure que ha rehabilitat l'expresident extremeny, qui va carregar al Senat una trentena de viatges a Canàries per anar a veure a la seva parella», ha assegurat.

Miquel Ensenyat ha destacat que «tot i els intents del PP per vendre Feijóo com un gestor, en realitat és un comercial al servei de l'empresa privada» i ha criticat que cap de les mesures impulsades per ell a Galícia siguin positives per a les Illes Balears. En aquest sentit ha censurat les retallades en educació o les privatitzacions a l'àmbit sanitari. Així, ha instat el PP de les Illes Balears a parlar clarament i dir si el model Feijóo també és el seu. «Si és així tenim un problema», ha dit.

El portaveu ecosobiranista també ha criticat «el mantra popular per rebaixar impostos sense clarificar com mantindran els serveis públics. No es poden baixar impostos sense repercussió en la prestacions de serveis públics. Han de ser clars i no enganyar la ciutadania», ha conclòs.