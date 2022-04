Aquest dimarts es farà la vista oral al TJUE sobre les euroordres contra Puigdemont, Ponsatí, Comín i Puig

Aquest dimarts 5 d'abril es farà la vista oral al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que marcarà el futur de les euroordres contra el president Puigdemont i els exconsellers Ponsatí, Comín i Puig. La sentència determinarà l'abast d'aquestes euroordres i, per tant, si són o no viables en el cas dels exiliats del procés. Fins que no arribi aquesta sentència, les euroordres s'han de mantenir aturades.

La Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), a Luxemburg, està reservada per als casos més complexos o importants. La formen 15 jutges. I és aquí on es debatrà el futur de les euroordres contra els exiliats del procés, emeses pel jutge del Suprem espanyol Pablo Llarena. Unes euroordres de detenció i extradició que varen començar fa gairebé quatre anys i mig i que ja han fracassat tres vegades.



El TJUE deliberarà les preguntes que ha fet arribar el jutge Llarena

El 9 de març del 2021, Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí perden la immunitat com a eurodiputats. Ho fan després que el Parlament Europeu vota a favor del suplicatori del Tribunal Suprem espanyol, que havia demanat que deixessin de tenir aquest blindatge davant de possibles accions judicials per poder-los extradir i jutjar a Espanya pels fets de l'1 d'octubre.

Per tant, a partir d'aquest moment, el jutge que instrueix la causa del procés al Suprem, Pablo Llarena, pot tornar-los a reclamar a Bèlgica amb euroordres.

Però, uns mesos abans, la justícia belga havia rebutjat definitivament una d'aquestes euroordres. En concret, la que hi havia contra Lluís Puig. El Suprem el reclama per poder-lo jutjar a Espanya per suposada malversació. Però el 7 de gener del 2021, la justícia belga tanca la porta a aquesta extradició per dos motius.

I després, què passarà?

Un cop feta la vista oral, els jutges deliberaran i dictaran sentència en un termini aproximat de dos mesos. Tot i això, abans és possible que es presenti l'informe de l'advocat general. Per tant, és molt probable que, abans de l'estiu, es dicti la primera sentència del TJUE sobre la viabilitat de les euroordres en el cas dels exiliats del procés. La defensa de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, situa aquesta decisió com un dels punts clau de la causa de l'expresident a Europa.

L'altra, segons Boye, serà quan el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) es pronunciï sobre la immunitat dels tres eurodiputats exiliats: Puigdemont, Comín i Ponsatí.