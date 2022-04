Feijóo: «Tenir un únic discurs per a tot l'Estat és exclusiu del PP»

El president de la Xunta i candidat a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicat la importància de «tenir un discurs únic» per a tot l'Estat, una característica que és, ha defensat, «exclusiva» del Partit Popular.

Aplaudit pels conservadors, Feijóo ha aprofitat la seva intervenció en el Congrés per recordar que s'acomiada de ser el president del PP en la seva terra i que cedeix el títol de «degà dels presidents territorials del partit» en mans de Juanma Moreno (Andalusia).

També ha reivindicat «el bo que resulta el format» d'aquesta mesa d'intervenció pels presidents territorials. «És una bona notícia que puguin parlar, com ho han fet els nostres col·legues avui de matí i els presidents del Govern ara», ha subratllat.

També ha subratllat que posseeixen «alternatives al populisme i a l'independentisme».

«Tenir un únic discurs per tot l'Estat és un 'marchamo' exclusiu del PP», ha esgrimit, per afegir que donar veu als presidents autonòmics també serveix per mostrar que el PP representa «un model de gestió sòlid, seriós i perfectament reconegut» en l'Estat. Un model que ha identificat amb la seva gestió a Galícia i que ha resumit en «abaixar imposts, millorar serveis públics i augmentar la inversió».