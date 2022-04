Vicenç Vidal: «Dels diputats de les Illes Balears el mínim que esperam és que defensin les Illes Balears»

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, i el senador per les Illes Balears, Vicenç Vidal, han comparegut avui a les portes del Parlament per valorar l'escandalosa reacció de Podemos i PSOE ahir al Congrés dels Diputats, els quals varen votar en contra d'una esmena de la llei estatal de residus que servia per compensar el cost addicional del transport de residus entre les illes i amb la Península.

En aquest sentit, Vidal ha apuntat que «durant més d'un any hem estat treballant la llei de residus estatal amb la plataforma de les principals entitats ambientalistes i ecologistes d'arreu de l'Estat fent arribar totes les esmenes del sector, incloses les de caràcter territorial que afectaven les Illes Balears com la del transport interinsular de residus, a tots els partits d'Espanya amb representació al Congrés i el Senat, amb l'excepció de Vox».

Per a l'ecosobiranista «és demencial que partits com Nueva Canarias, BNG, Más País o Junts hagin estat receptius a les demandes ecologistes i territorials de les Balears, mentre que Podem o el PSOE no hi estaven atentes i, a més, han acabat votant-hi en contra».

Per la seva part, el coordinador de la formació ha manifestat que «MÉS per Mallorca, i també tota la ciutadania de les Illes, hem de demanar explicacions a PSOE i Podem de per què perjudiquen els interessos de Balears». Apesteguia ha finalitzat apuntant que «les Balears patim uns greuges clars com a societat i l'Estat ens ha de compensar, per això ens hem de lamentar del que va passar ahir al Congrés dels Diputats».

Per acabar, el senador Vidal ha reflexionat sobre «la poca consistència dels diputats del PSOE, i sobretot de Podemos, que no assumeixen l'error de no haver defensat com pertocava els interessos de les Balears». En aquest sentit, ha apuntat que l'esmena en qüestió suposa unes pèrdues al voltant d'un milió d'euros anuals, i ha clos assenyalant «la necessitat imperiosa que la ciutadania de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera tengui aviat una veu directa, seriosa i sense ser la sucursal de cap partit estatal al Congrés dels Diputats».