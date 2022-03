Vidal: «Unides Podem i PSOE han d'explicar per què a la llei de residus estatal voten en contra dels avenços aconseguits al Senat per a les Illes Balears»

L'ecosobiranista es mostra «irritat» amb la retallada al Congrés de PSOE i UP a una esmena seva guanyada al Senat que defensava que l'estat garantís el finançament pressupostari dels costos de transport interinsular i amb la Península.

El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, s'ha mostrat aquest dijous «absolutament irritat» per la «poca vergonya del PSOE i Unidas Podemos a l'hora de retallar al Congrés dels Diputats l'esmena a la llei estatal de residus que a proposta de MÉS per Mallorca es va aprovar al Senat la passada setmana aconseguint la compensació pel transport de residus interinsular i amb la Península».

Per Vidal «Unidas Podemos i el PSOE han d'explicar urgentment un canvi de posició que perjudica enormement les Illes Balears i, en especial, a Formentera i ha valorat que «eliminar el fet que l'administració estatal habiliti anualment el finançament dels costos addicionals del transport de residus entre illes i amb la Península representa no avançar gens en un àmbit que necessita millorar a escala de l'Estat cap als horitzons que marcà la llei balear de la passada legislatura».