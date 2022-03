MÉS-Estimam Palma fa una crida a la ciutadania per a combatre el discurs de l’extrema dreta

La cap de llista de MÉS-Estimam Palma a les eleccions municipals de 2023, Neus Truyol, ha alertat del blanqueig del discurs de l’extrema dreta que s’està produint des que Vox va entrar a les institucions i ha reclamat a la «dreta que es considera ‘civilitzada’ que deixi de blanquejar aquest atac contra la igualtat i la dignitat de les persones». Si bé Truyol ha recordat que «cal tenir ben present que el PP i Vox són dues cares de la mateixa moneda», la formació ecosobiranista fa una crida a la ciutadania per a contrarestar i combatre el discurs de l’extrema dreta.

«Cal posar en evidència una vegada i una altra el procés de destrucció de drets socials i llibertats que implica la proposta de l’extrema dreta i reclamar a la dreta que es considera ‘civilitzada’ que deixi de blanquejar aquest atac contra la igualtat i la dignitat de les persones», ha assegurat Neus Truyol, recordant que aquesta situació de blanqueig ha culminat en un acord de govern a Castella i Lleó, on el PP ha propiciat que l’extrema dreta torni a formar part d’un executiu de l’Estat espanyol des de la mort del dictador Francisco Franco, «i el preu que haurà de pagar impactarà de ple en les polítiques de gènere, d’educació o de memòria democràtica, per posar sols alguns exemples».

«Desgraciadament a l’Estat espanyol la dreta no és civilitzada. No ha romput de forma clara amb el franquisme a diferència d’altres països com Alemanya. Aquí patim una dreta reaccionària, que ara s’escenifica amb aquest tàndem PP-Vox», ha afirmat Truyol. «Feim una crida a la ‘dreta civilitzada’ d’aquest Estat perquè facin un cordó sanitari a l’extrema dreta», ha dit.

Així mateix, la regidora ha alertat que «la primera passa de l’extrema dreta és imposar el seu discurs, amb les mentides com a una de les seves principals fonts d’informació: és mentida que els professionals sanitaris són sancionats si no parlen català, és mentida que els nins que parlen castellà siguin marginats a l’escola, és mentida que estigui arribant una allau inassumible de persones migrades que arriben a les Balears a delinquir».

Ara bé, la regidora i portaveu municipal de MÉS-Estimam Palma ha recordat que «cal tenir ben present que el PP i Vox són una cara de la mateixa moneda» i que la formació d’extrema dreta, liderada per Santiago Abascal, «és en realitat una escissió d’un PP, per on també han desfilat personatges tan perjudicials per a les Balears com Jorge Campos».

En aquest sentit, Truyol ha assenyalat que en les darreres setmanes s’ha vist com el nou president estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha parlat de ‘violència intrafamiliar’, «un concepte habitual de l’extrema dreta per a negar la violència masclista». De fet, ha assegurat Truyol, «basta un repàs a alguns conceptes bàsics per entendre que el discurs dels populars i de Vox comparteix una base comuna i que, en cas de diferenciar-se, només ho fa en les formes».

De fet, Truyol ha assegurat que ambdues formacions són defensores d’un capitalisme on la desregulació del mercat i les fortes baixades d’impostos que beneficiïn sobretot a les classes més altes. «Sota l’acusació de malbaratament als governs d’esquerra, PP i Vox aposten per un desmantellament de l’estat del benestar. Però d’on surten els doblers per a pagar la sanitat, l’educació, parcs verds o serveis socials? Dels impostos», ha remarcat.

A més, Truyol ha recordat que «tant PP com Vox aixequen la bandera de la ‘llibertat de mercat’ exhibint la mateixa hipocresia, perquè la llibertat de mercat és un dret mentre que les grans empreses acumulen uns guanys obscens però les pèrdues es socialitzen automàticament, tot i que ara bé que demanen intervenir els preus dels carburants o l’energia». «Això sí, ni un euro per a ‘xiringuitos’ feministes o per recuperar els cossos dels assassinats pel franquisme que encara estan dispersats per la geografia de l’Estat sense identificar», ha ironitzat Truyol.

Per un altre costat, PP i Vox també comparteixen el reclam de la ‘llibertat en l’educació’, «que no és més que la defensa d’interessos propis de les classes privilegiades, les quals reclamen que l’Estat subvencioni centres educatius segregacionistes i religiosos en nom de la llibertat», ha dit Truyol. A més, tant PP com Vox advoquen per «la llibertat d’elecció de llengua amb l’única voluntat d’arraconar la llengua pròpia de les Illes: el català. Malgrat la religió catòlica, la segregació i els atacs a la llengua, els dos partits tenen com a bandera que l’educació ha d’estar lliure d’adoctrinament quan són ells els principals adoctrinadors», ha afegit Truyol.

D’altra banda, els dos partits comparteixen marc conceptual pel que fa a la immigració i consideren que ha de ser ‘ordenada’, «un terme que sota una aparença de neutralitat ideològica amaga un racisme i una xenofòbia recalcitrants», ha alertat la regidora i portaveu municipal de MÉS-Estimam Palma. «És des dels drets humans, el dret a la mobilitat i a una vida digna com s’ha de pensar amb les persones migrades, que només cerquen condicions de vida millors», ha defensat Truyol. «A més, no podem permetre migrants de primera i de segona. Si tenen Visa Golden i poden comprar una habitatge de més de 500.000 euros ens sembla bé i si arriben en pastera els consideram delinqüents?», ha demanat irònica Neus Truyol.

Així mateix, Truyol ha alertat que l’oposició de PP i Vox a mesures destinades a mitigar l’impacte de l’emergència climàtica ha estat una constant, encara que Vox ha exhibit amb orgull el seu negacionisme. Ambdós partits estan clarament al costat dels lobbies de la indústria automobilística i de les grans energètiques, «Vox encara no ha tingut temps, però als consells d’administració de les elèctriques s’hi han trobat noms il·lustres del PP com José María Aznar, Luis de Guindos, Fátima Báñez i Ángel Acebes». A més, Truyol ha recordat que PP i Vox «diuen defensar el medi rural, que no el medi ambient, i ho fan apostant per les macrogranges, la caça i la tortura d’animals a les corregudes de bous».

«Pel que fa a la memòria històrica, PP i Vox comparteixen el mantra de no reobrir velles ferides…», ha assegurat també Truyol, que fa recordat que els dos partits han rebutjat canvis de nom de carrers franquistes i l’esbucament de monuments que lloen la dictadura sota el parany de la transició i la constitució. «És imprescindible reparar el dany a les víctimes del franquisme i tancar ferides».

Per un altre costat i en relació a la democràcia, «els atacs als partits independentistes són una constant a les files del PP i Vox», encara que, tal com ha recordat Truyol, els populars no s’han atrevit a dir que els il·legalitzaran en cas de poder com sí que ha fet l’extrema dreta. «Això sí, que un diputat de Vox reciti en una comissió del Parlament balear el Cara al sol és d’allò més democràtic. Hem de recordar que l’independentisme és una ideologia democràtica mentre que el franquisme i l’extrema dreta és antidemocràtica», ha afirmat Truyol.

Pel que fa als drets socials, els dos partits han manifestat una oposició furibunda al progrés que impliquen drets socials com l’avortament o l’eutanàsia. «De fet, Vox encara no s’havia escindit del PP quan els populars clamaven contra lleis com a la del divorci o la del matrimoni homosexual», ha recordat Truyol.

Finalment i en relació a l’habitatge, «els dos partits, com si fossin un anunci d’una coneguda marca d’alarmes, alerten sobre una falsa ocupació massiva d’habitatges i aposten per beneficiar amb incentius fiscals els constructors com a solució als preus inassolibles per a bona part dels ciutadans».

«Aquests són només alguns exemples que ens demostren que PP i Vox són les dues cares d’una mateixa moneda», ha ressaltat Truyol. «Cal que totes les persones i grups demòcrates plantem cara a aquests moviments antisocials i antidemocràtics», ha defensat la portaveu dels ecosobiranistes a l’Ajuntament de Palma que ha afegit que «MÉS som una eina per combatre les mentides d’aquests descerebrats i per fer polítiques a favor de la gent i del medi ambient».