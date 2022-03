MÉS per Menorca reclama 1,5 milions d'euros per millorar el transport públic de Menorca

MÉS per Menorca ha reclamat aquest dimarts al ple del Parlament un mínim d'1,5 milions d'euros per millorar el transport públic de Menorca. Aquesta s'ha fet durant la compareixença de la presidenta del Govern, Francina Armengol per anunciar que Mallorca, com a «mesura estrella per fer front a les conseqüències de la Guerra», disposarà de 12 milions d'euros per al transport públic.

«S'entén que el Govern faci aquesta proposta perquè té les competències de transport a Mallorca, però creiem que el que és desitjable en el cas de Menorca, on les competències en transport estan transferides al Consell, és asseure's amb la institució insular a fi d'augmentar la dotació pressupostària de la transferència, perquè els ciutadans de totes les illes tenen els mateixos drets de beneficiar-se d'aquests ajuts extraordinaris», ha manifestat el diputat Josep Castells.

També creuen que en el moment actual de crisi, s'ha d'aprofitar «per avançar cap a un canvi de cultura, cap a la mobilitat sostenible», ha afegit. En aquesta línia, ha explicat que, si el Govern destinés, com a mínim, 1,5 milions d'euros a Menorca «es podrien reforçar les freqüències de busos a la línia entre Maó i Ciutadella, aconseguir la gratuïtat per als menors de 16 anys, posar en marxa noves línies, reduir tarifes i bonificar els usuaris freqüents».