El Pi reclama més «ambició» en la política fiscal per «fer front a la crisi energètica i a la pujada del preu dels combustibles»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha reclamat, durant la sessió de control al Govern, més «ambició» a Francina Armengol a l’hora de «lluitar políticament» per aconseguir «elements fiscals avantatjosos com els que tenen a les Canàries que permetrien a les Illes Balears fer front a la crisi energètica i a la pujada del preu dels combustibles. Volem anar molt més enllà del projecte de llei de mesures fiscals del règim especial que defensa el partit socialista», ha destacat Melià.

Així mateix, el diputat ha recordat que el règim especial fiscal que s’aplica a les Canàries els hi permet tenir la benzina més barata de l’Estat espanyol. «Aquesta realitat és fruit d’una determinada situació fiscal, ja que no s’aplica l’impost d’hidrocarburs i no hi ha IVA. Per tant, no considera que s’hauria de revisar el nostre sistema fiscal i augmentar les reivindicacions, perquè sinó a les Illes Balears sempre estam condemnats a ser els que més pagam, i els que menys serveis tenim, això no és acceptable», ha concretat.

Amb tot, Melià ha reiterat que «no és just ni acceptable que les Illes Balears tenguin la benzina més cara d'Espanya, com a conseqüència en gran part de la insularitat, i de la manca de competència. Per això reclamam més ambició al Govern de les Illes Balears, ja que si el règim fiscal no és capaç de tenir instruments per combatre pujades com la dels hidrocarburs per ventura el que s’hauria de fer és revisar-lo».