Barcelona surt al carrer per defensar l'educació en català i protestar per les retallades

En el quart dia de mobilització, i tot i ja fer dues setmanes que els mestres i professors de Catalunya es manifesten al carrer per protestar en contra de les retallades i l'augment del castellà a les escoles, la comunitat educativa ha tornat a omplir els carrers de Barcelona aquest dimarts.

Els organitzadors de la convocatòria han assegurat que 40.000 persones han recorregut la Diagonal, el carrer Balmes i la Via Augusta fins a arribar al Departament d'Educació, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa fins als 10.000. El mateix passa amb el percentatge de seguiment de la vaga. Tot i que els sindicats asseguren que ha estat del 50 per cent, la conselleria de Josep Gonzàlez-Cambray afirma que només ha estat del 9,9 per cent.

Cambray ha estat el protagonista d'aquesta enèsima mobilització, però precisament per la seva absència. Si bé aquestes manifestacions van començar demanant la «dimissió» del conseller, després ja es va passar al «cessament», i ara els sindicats han apuntat directament al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Consideren que si les negociacions amb el Departament d'Educació han acabat bloquejades no ha estat només per culpa de la conselleria, sinó per l'executiu català en el seu conjunt.