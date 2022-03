MÉS per Mallorca aposta per incrementar un 15 per cent la Renda Social Garantida

MÉS per Mallorca, a través de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, augmentarà un 15% la Renda Social Garantida durant els 3 mesos vinents, mesura de la qual se'n beneficiaran més de 4.200 famílies a les Illes Balears i que servirà per pal·liar els efectes socials de la guerra a Ucraïna. La conselleria liderada per Fina Santiago aposta d'aquesta manera per donar suport econòmic a les famílies més vulnerables a través d'una inversió d'1,1 milions d'euros.

Així s'ha anunciat aquest dimarts al Parlament on el portaveu de MÉS, Miquel Ensenyat, ha reclamat al govern espanyol «desplegar de manera immediata la part fiscal del REIB». En aquest sentit, ha explicat que una qüestió estructural com la manca de finançament s'ha agreujat en un context de crisi com l'actual. Segons Ensenyat, «ens queda camí per recórrer, i tant l'Estat com la UE han de reconèixer la nostra particularitat».

Durant la mateixa sessió plenària, centrada en les conseqüències de la guerra a Ucraïna, el portaveu ecosobiranista, ha vinculat el president de Rússia, Vladímir Putin, amb el renaixement de l'extrema dreta a Europa i ha insistit a aïllar els ultres a les institucions. Ensenyat ha aprofitat el debat sobre el conflicte bèl·lic per recordat la situació que encara travessen Síria, Afganistan i el Sàhara. Precisament, ha lamentat la traïció del govern espanyol a qui ha acusat de «vendre al poble sahrauí».