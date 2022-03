Més per Menorca proposa que un 10% dels aliments que es consumeixen als hotels sigui de km 0

Més per Menorca vol que la modificació de Llei Turística s’ompli de contingut pel que fa a la circularitat als establiments turístics. «La idea és que el pla que han de presentar els hotels en aquest sentit no sigui un simple ‘rentat de cara’ sinó que es concreti en uns objectius mesurables quant a aliments, aigua, energia, materials i residus», han explicat.

«Si volem, realment, fer una passa endavant en sostenibilitat i circularitat, la Llei ha d’establir uns objectius concrets i ambiciosos», ha afirmat el diputat Josep Castells, qui ha incidit que, així com està redactada ara la Llei, no obliga als establiments turístics a «satisfer cap objectiu concret i mesurable. Per exemple, el decret llei que ara es debatrà al Parlament diu que els plans de circularitat hauran de preveure el consum d’aigua, però no s’estableix cap llindar concret en quan a la reducció del consum» i podria quedar tot en un

greenwashing mitjançant el qual «una consultora es faci càrrec del Pla de circularitat per cobrir l’expedient» i que sembli que «feim molt sense fer res».

Els menorquinistes han explicat els detalls d’aquesta esmena, i han posat l’accent en els aliments que consumeixen els hotels, àmbit en el qual proposen que sigui obligatori un percentatge mínim d’un 10% de producte de proximitat de temporada. «D’aquesta manera afavorim també la pagesia, que està vivint uns moments molt difícils. El turisme que presumeix de circular ha de suposar també una font de prosperitat pels nostres pagesos», ha apuntat Castells.

Pel que fa a l’aigua, un altre aspecte destacat, Més per Menorca vol que s’acrediti un rebaixa d’almenys el 80% del consum d'aigua potable procedent d’aqüífer. És a dir, que es faci servir depurada per a tots aquells usos que no són el consum humà.

A banda de l’esmena sobre la circularitat, Més per Menorca es manifesta contra el creixement en superfície dels hotels com a contrapartida per a la modernització dels establiments. La nova modificació de la Llei manté la possibilitat d’ampliar entre un 10 i un 15% la superfície dels hotels. «Més per Menorca s’oposa a aquesta mesura perquè la contrapartida de la modernització no pot ser el consum de més territori. Segons a quins llocs l’ampliació del 10% és dramàtica, com es pot veure a l’ampliació que actualment s’està fent, per exemple, a Sant Tomàs, as Migjorn Gran», ha explicat Castells.

«Vam votar a favor del Decret Llei 3/2022 a canvi que s’establís una moratòria de places i es tramitàs com a Projecte de llei per presentar les nostres esmenes, que és el que ara feim, amb l’objectiu principal que l’aposta per la sostenibilitat sigui molt més ambiciosa», ha dit el diputat, qui ha aprofitat per a criticar que la Llei envaeixi la competència dels consells insulars en ordenació turística i ha anunciat, entre les 29 esmenes presentades, textos per a esmenar aquest aspecte i preservar la potestat reglamentària dels consells.