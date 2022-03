El Pi presenta 50 esmenes al projecte de Llei de Turisme

El PI-Proposta per les Illes Balears ha presentat un total de 50 esmenes al decret llei de turisme que s'està tramitant com a projecte de llei. El portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, ha destacat en roda de premsa els conceptes transversals que recullen les esmenes d'El Pi, com són el canvi d'ús dels establiments turístics obsolets, la modernització dels establiments hotelers i la moratòria de places.

Sobre el canvi d'ús, E Pi «fa molts de temps que reclama una bona regulació a les Illes Balears per extreure les places turístiques de baixa qualitat i obsoletes», ha recordat Melià. «Tenim l'oportunitat que aquests establiments obsolets es transformin amb habitatges a preu assequible. Consideram que la llei turística ha d'afrontar aquesta qüestió, ens sembla una mancança molt greu que el decret no ho contempli, per això hem presentat diverses esmenes per introduir-ho», ha afegit.

Pel que fa a la modernització dels establiments turístics, la formació ha presentat diverses esmenes per «puntualitzar i matisar» el fet que per a rehabilitar i reformar els establiments s'hagin de perdre un 5% de les places turístiques tal com estableix el decret. «Pensam que els establiments no es poden tractar en preu d'igualtat, no és el mateix un establiment de manco de 50 places que un de 1.000. La rendibilitat del primer és molt diferent de la del segon. Per tant, hem presentat via esmena que el decreixement de places sigui diferent en funció de la quantitat de places que té cada establiment».

«No és el mateix que un establiment hoteler esgoti el percentatge de modernització que permet la llei, en aquest cas un 15%, o que només reformi o rehabiliti un 3%. Pensam que no s'ha d'aplicar el mateix percentatge de reducció de places, per això reclamarem que el percentatge de reformes estigui vinculat al de pèrdua de places», ha indicat el portaveu.

Amb relació a la congelació de les places turístiques, el diputat ha incidit en què la moratòria només hauria «d'afectar a les borses i no a la possibilitat que es puguin intercanviar places entre particulars, ja que l'intercanvi no suposa mai un increment de places». Segons Melià, «l'intercanvi podria ser conforme amb la filosofia del decret llei, no hi ha cap increment de places, però permetent-ho entre particulars provocaria que no hi hagués cronificació de les places turístiques. El lloguer turístic és el que té més rotació, i que no es puguin intercanviar l'afecta molt negativament».

Amb tot, el portaveu ha afegit que els habitatges plurifamiliars que fan lloguer vacacional han de renovar les places cada cinc anys, per aquest motiu ha reclamat que «la pròrroga d'aquestes places es pugui realitzar i no els afecti la moratòria», ha conclòs.