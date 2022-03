Vicenç Thomas, nou president de la Conferència de Parlaments

El president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas, ha estat elegit, aquest 26 de març, nou president de la Conferència de Presidències dels Parlaments Autonòmics de l'Estat espanyol (COPREPA), càrrec que assumirà durant el pròxim any. La decisió ha estat aprovada per unanimitat durant la sessió del Plenari de la COPREPA, acollida aquest dissabte al Parlament de les Illes Balears.

Thomas ha remarcat «la importància de ser capaços d'oferir respostes i solucions a les nostres societats, en un moment global complex i marcat per la incertesa». El plenari també ha aprovat una declaració institucional consensuada, on els parlaments dels diferents territoris de l'Estat espanyol han reforçat el seu compromís en l'atenció de les demandes socials, per tal de desenvolupar un paper significatiu en la resolució dels problemes i en la defensa dels valors i drets democràtics d'igualtat, llibertat, justícia i solidaritat.

Durant el proper mandat, el Pla de Treball de la COPREPA es vertebrarà principalment sobre 3 eixos. Per una part, el repte demogràfic, amb especial atenció a l'envelliment, la despoblació i sobre població, i la insularitat. Per altra banda, en la consecució de la sostenibilitat i la igualtat als parlaments. I finalment, en la modernització, digitalització i interconnexió de les assemblees.