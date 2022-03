Íñigo Errejón anuncia a Palma la seva disposició a establir col·laboracions polítiques entre Más País i MÉS per Mallorca

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha anunciat aquest dissabte a Palma que la seva formació està explorant amb «molta il·lusió» les possibilitats d'establir una col·laboració política amb MÉS per Mallorca.

Segons ha manifestat Errejón, en declaracions als mitjans, «aquest dissabte es mantindrà una reunió amb representants MÉS per Mallorca per a explorar, amb molta il·lusió, les possibilitats d'establir una col·laboració política, d'igual a igual i respectant la sobirania de cada territori per a establir la seva política electoral, amb aquest partit».

D'aquesta manera, ha explicat que «l'aposta de Más País implica teixir aliances en els territoris, reconeixent referents, per a, d'aquesta manera, crear i enfortir alternatives verdes de justícia social i radicalitat democràtica». Per això, ha posat l'accent, que «és un orgull estar acompanyat de MÉS per Mallorca, una formació amb la qual tenim moltes coses en comú i amb la qual espera tenir-ne més».

No obstant això, i malgrat «establir aliances amb partits del territori per a enfortir una alternativa verda, de justícia social i radicalitat democràtica», el líder de Más País, ha precisat, «no estar pensant en un possible avançament electoral, ni en especulacions, que només afavoreixen a la dreta».

Per aquest motiu, ha evitat, tot i assegurar, «tenir molt bona relació amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz», pronunciar-se sobre el paper de Más País dins de les expectatives polítiques que pugui tenir la ministra.

«Nosaltres som prudents, no estem en el debat endogàmic entre periodistes i polítics sobre un possible avanç electoral, sinó que estem centrats a fer el nostre camí, a teixir aliances ben arrelades al territori i a enfortir una alternativa verda i de justícia social», ha assegurat Errejón, qui ha emfatitzat que «Más País està bolcat en què aquesta crisi no la paguin els de sempre, les famílies i els autònoms».

Presentació del llibre

Errejón ha fet aquestes declaracions abans de la presentació del seu llibre 'Con todo: De los años veloces al futuro'. Un llibre que, ha explicat el mateix autor, «tracta de fer una lectura d'una etapa tancada per a obrir una altra, que ha de centrar-se a trobar un equilibri entre els qui vol un canvi immediat i entre els qui aposten per un més pausat i sense fer taula rasa del passat».

La presentació del llibre d'Errejón ha tingut lloc en l'Espai Suscultura de Palma, on ha estat acompanyat pel senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, i la regidora de MÉS a l'Ajuntament de Manacor, Carme Gomila.

Precisament, Vidal ha recollit les paraules d'Íñigo Errejón, assegurant que «per a canviar les coses en l'Estat cal fer-lo des de la unitat». «És possible fer política des de la cooperació, sense que calgui competir», ha destacat Vidal, afegint que tant MÉS per Mallorca com a Más País comparteixen alguns aspectes com l'ecologisme, el feminisme i la plurinacionalitat de l'Estat.

També, Gomila ha apel·lat al «poder de la col·lectivitat» per a aconseguir la transformació de l'Estat, assegurant que Errejón ha estat i és «un referent en política» perquè «malgrat els moments difícils ha estat capaç de mantenir-se valent i honest en un acte d'amor cap a la lluita compartida».