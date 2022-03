El PSIB-PSOE celebra la primera edició de l'Escola Feminista Aina Rado i reivindica «el feminisme com a eina de transformació de la societat»

El PSIB-PSOE ha celebrat aquest dissabte la primera edició de l'Escola Feminista Aina Rado, impulsada des de la Secretaria d'Igualtat del partit, que duu la diputada Sílvia Cano, i que pretén ser un espai de reflexió «sobre el feminisme i la igualtat» i que duu el nom d'una militant socialista que «va ser referent i impulsora de la igualtat des del partit i des de les institucions».

L'acte ha comptat amb la participació d'expertes en feminisme de l'àmbit acadèmic, sindical i institucional, com la directora del Màster en Polítiques d'Igualtat de la UIB, Esperança Bosch, les responsables d'igualtat dels sindicats UGT i CCOO a les Illes Balears, Xisca Garí i Catalina Ginard, la portaveu d'Igualtat del PSOE al Congrés, Laura Berja, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern, Mercedes Garrido, i les secretàries generals del PSIB-PSOE i Federació Socialista de Mallorca, Francina Armengol i Catalina Cladera, respectivament.

Tal com ha explicat Cano, aquesta jornada cerca «formar la militància en la perspectiva feminista», perquè «el feminisme ha de ser l'eina a través de la qual transformem la societat». La diputada ha ressaltat també la importància de l'activisme feminista, però ha volgut reivindicar especialment «el coneixement de la mà de persones expertes que ens ajuden a orientar la pràctica política des de les institucions».

Així, Cano ha explicat que en aquesta primera edició de l'Escola Feminista Aina Rado s'han abordat temes tan importants com l'agenda feminista, l'impacte de la reforma laboral en les condicions de dona de les dones i l'agenda institucional, amb ponències i taules rodones a càrrecs d'expertes en polítiques d'igualtat dels àmbits acadèmics, sindicals o institucionals.

Respecte d'això darrer, Cano ha volgut posar en relleu que «sempre que ha governat el PSOE, s'ha avançat en matèria d'igualtat entre homes i dones». En la mateixa direcció ha apuntat la Secretària General del PSIB-PSOE i presidenta del Govern, Francina Armengol, qui ha inaugurat aquesta escola, la qual ha qualificat «d'absolutament necessària, especialment en els temps que corren, per convèncer de la necessitat de lluitar sempre la igualtat entre homes i dones».

Respecte d'això, Armengol ha recordat que «tots els avenços en termes d'igualtat tenen el segell del PSOE», i ha insistit en el fet que «en aquests moments en què tenim una dreta entregada a l'extrema dreta», cal «més valentia, més democràcia, més feminisme, més debat públic i més formació que mai».

La presidenta també ha tengut paraules de record i agraïment per a Aina Rado, «una companya, referent feminista, que concebia els valors de l'esquerra, el sindicalisme i el feminisme i que voldria rebatre i combatre des de la raó el discurs ideològic dels populismes que van a les vísceres, per destapar què hi ha darrera l'extrema dreta».