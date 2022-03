FeminisMÉS forma els seus càrrecs electes per tal d'aprofundir en la «perspectiva feminista» de la praxi interna del partit

L'Espai FeminisMÉS és el lloc de trobada i treball de les dones de MÉS per Mallorca. Aquest espai ha posat en marxa una formació obligatòria pels càrrecs electes del partit amb l'objectiu «d'aprofundir el feminisme en la seva praxi interna». Aquestes sessions arrancaren el passat dimecres a Manacor, continuaren divendres al Claustre de Santo Domingo d'Inca, i finalitzaran el proper dimecres al Casal Pere Capellà d'Algaida.

Lluís Apesteguia, Coordinador i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, el qual va participar a la formació que s'impartí a Manacor, ha manifestat que «MÉS per Mallorca som un partit feminista. Fa temps que treballam per incorporar la perspectiva feminista, i al darrer congrés fou un mandat de l'assemblea la creació de l'espai FeminisMÉS i que a través d'aquest es fes obligatòri aprofundir en la teoria i la praxi feminista».

Aquestes sessions formatives giren al voltant d'una sèrie d'objectius que cerquen aprofundir en la història del feminisme, l'accés al poder de les dones a partir d'aquesta lluita i el feminisme com una oportunitat «per aturar el feixisme que torna». De fet, Apesteguia ha recordat que «encara ara vivim en un sistema patriarcal i on impera la ideologia masclista. Qui nega la violència masclista o és un ignorant o fa apologia del maltractament envers les dones».

La formació s'adreça especialment als membres de l'executiva, però es fa extensiva als càrrecs executius i electes de MÉS per Mallorca del Govern, Consell de Mallorca i Ajuntaments. Amb aquesta iniciativa, la formació ecosobiranista i l'Espai FeminisMÉS demostren «l'aposta decidida i sincera de dotar el partit d'un compromís inequívoc amb la lluita emancipadora de les dones».

En aquest sentit, la responsable de formació de FeminisMÉS, Rosa Cursach, ha apuntat que «amb aquestes trobades de formació aprofundirem en la transformació feminista de la política i per descomptat també del mateix partit. Reflexionant sobre de quina manera planteja el feminisme el poder. I també del poder del feminisme per combatre el feixisme. De fet si hi ha un moviment i una força que fa front al feixisme és el moviment feminista, en tant que el feminisme radicalitza la democràcia».