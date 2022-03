El Pi insta el Govern a impulsar un pla d'actuació contra l'obesitat infantil

La comissió de Salut ha donat llum verda a una Proposició no de Llei d'El Pi-Proposta per les Illes Balears amb una bateria de propostes per a prevenir l'obesitat i el sobrepès en els infants i adolescents.

La iniciativa de la formació insta el Govern a impulsar un pla d'actuació contra l'obesitat infantil i a promoure programes que instin els joves i adolescents a portar una vida més saludable.

En aquest sentit, la diputada Lina Pons ha incidit en la necessitat que el Govern impulsi campanyes informatives, de sensibilització i de prevenció de l'obesitat entre els joves i adolescents. «Els hàbits de vida sedentaris de la societat del segle vint-i-u fan que la majoria dels nins i nines i adolescents no realitzen tota l'activitat física que deurien. A Espanya, només el 37% aconsegueix arribar a l'hora mínima diària d'exercici que recomana l'Organització Mundial de la Salut».

Així mateix, Pons ha reclamat un augment de les plantilles, en els centres d'Atenció Primària, de nutricionistes, psiquiatres i psicòlegs clínics especialitzats en obesitat infantil per a «donar un servei de qualitat als ciutadans de les Illes Balears davant aquesta patologia».

Segons la diputada, «s'han d'impulsar i coordinar sinergies entre els professionals, representants i autoritats competents dels sectors sanitaris, publicitari, tercer sector, comunitat educativa i associacions implicades per tal d'arribar a acords que permetin lluitar contra l'obesitat infantil».