Dimiteix el Comitè Local d'El Pi de Deià

El Comitè Local d'El Pi-Proposta per les Illes de Deià ha presentat la dimissió del partit i han expressat «la voluntat de causar baixa com a afiliats», han anunciat a través d'un comunicat. Aquest fet ha succeït després que la formació presentés una sèrie d'aclariments «sobre els trists, lamentables i antidemocràtics fets que es produïren abans i durant el passat V Congrés Balear», han explicat; a més a més, mesos després, varen haver de «tornar a reiterar als actuals ocupants de la direcció del partit que es pronunciessin sobre les greus acusacions assenyalades» en el document presentat.

Els fets en qüestió són l'acció de «manipular o atemptar contra la lliure decisió dels òrgans del partit», en forma de «pressions, intimidacions i amenaces del candidat Sr. Bartomeu Gili cap a la Mesa i en concret al seu president Sr. Onofre Garcia», o «les irregularitats comeses en relació amb la condició de congressistes i el cens d'afiliats amb dret a vot».

Per altra banda, «la irregularitat detallada en la confecció de la llista electoral de la candidatura encapçalada pel Sr. Bartomeu Gili i impugnada per la candidatura del Sr. Antoni Roldán» i «les regularitzacions massives de deutes d'afilats, algunes realitzades en efectiu el mateix dia i hora, altres fetes mitjançant transferències a tercers». Segons han indicat, aquests fets no són acord amb el Règim disciplinari, els Estatuts vigents del partit, el Reglament del Congrés espanyol i la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, respectivament.

La formació denuncia que, «a hores d'ara no hem rebut, els afiliats, cap explicació seria, coherent i que doni una resposta a les greus irregularitats comeses», han declarat. En aquest sentit, han manifestat que no reconeixen «cap dels actuals ocupants dels òrgans de direcció», així com donen suport «als companys, consellers de Mallorca, Bel Febrer i Pere Soler». També, han anunciat que els dos regidors actualment dins l'Ajuntament de Deià «deixaran de representar aquest partit polític».