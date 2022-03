Vidal: «Suposa el final d'una aberració: que la ciutadania d'aquestes illes assumeixi el cost del transport marítim de residus i no l'Estat»

El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha manifestat la seva posició «agredolça» i no poder evitar «una certa sensació de frustració» davant l'aprovació al Senat de la llei estatal de residus. Una llei que «no està a l'altura de la pionera llei balear que es va aprovar la passada legislatura», però en la qual ha afirmat haver «fet valer la presència d'un senador ecologista en defensa dels interessos de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera».

Tanmateix, l'ecosobiranista ha explicat que «a contracorrent i a darrer moment» ha aconseguit «evitar que PP i PSOE forcessin passes enrere en el cànon i en el transport de residus, així com un calendari i un mètode per al sistema de devolució i retorn». El senador ha remarcat que, en el cas del transport de residus, «suposa el final d'una aberració: que la ciutadania d'aquestes illes assumeixi el cost del transport marítim de residus i no l'Estat».

Pel senador, que ha comptat amb la presència el conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears Miquel Mir i el director general de residus del Govern Sebastià Sansó, «les negociacions dels darrers dies han evitat retrocessos que haguessin pogut ser fatals per a les Illes Balears» però ha lamentat l'«oportunitat perduda per a fer una llei estatal que fes un salt qualitatiu» reflectit en «la no prohibició de tòxics com el Bifenol A».