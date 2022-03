MÉS per Mallorca presentarà una moció de suport al poble sahrauí a tots els ajuntaments de l'illa

La Comissió Executiva de MÉS per Mallorca ha acordat que la formació presentarà una moció de suport i solidaritat amb el poble sahrauí a tots els ajuntaments de l'illa. Amb aquesta iniciativa reafirmen el seu compromís amb la causa sahrauí i exigeixen al Govern de Pedro Sánchez, PSOE i Podemos, que rectifiqui els acords als quals ha arribat recentment amb el Marroc, pels quals abandona el seu posicionament històric a favor del referèndum, i que retorni a la legalitat internacional. En aquest sentit, MÉS recorda que el dret a l'autodeterminació dels pobles, reconegut per les Nacions Unides, «no es pot negociar per objectius conjunturals i espuris».

Des de MÉS per Mallorca conviden la resta de formacions polítiques a donar suport a la moció a la qual exigeixen al Govern espanyol que es faci càrrec de les seves obligacions envers uns ciutadans antigament espanyols i que defensi els acords internacionals, així com que exigeixi als organismes internacionals el compliment, per part del Marroc, dels acords internacionals i l'alliberament dels activistes sahrauís que romanen a les presons marroquines.

Al text presentat, la formació liderada per Lluís Apesteguia reclama també al Govern d'Espanya que exigeixi als organismes internacionals, com l'ONU i la Unió Europea, el compliment dels acords i l'activació del necessari referèndum d'autodeterminació al Sàhara Occidental. En aquest sentit, apunten que aquest referèndum s'haurà de celebrar amb la tutela efectiva de les Nacions Unides, amb totes les garanties democràtiques, i, a través d'una pregunta clara, haurà de preveure la possibilitat de la independència del poble sahrauí.

Finalment, des de MÉS per Mallorca exigeixen a Pedro Sánchez que reclami que es reprenguin les negociacions entre representants marroquins i sahrauís per a poder arribar la solució pacífica i definitiva del conflicte i al compliment de totes les resolucions de l'ONU que fan referència als drets del poble sahrauí.