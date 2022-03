El Pi insta el Govern espanyol a reduir l'impost d'hidrocarburs

El portaveu del grup parlamentari d'El-Pi Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha reclamat al Govern espanyol que redueixi l'impost sobre els hidrocarburs per abaratir o «com a mínim frenar la pujada dels preus dels combustibles».

Una de les propostes que ha plantejat el diputat és que l'Estat espanyol redueixi l'IVA dels combustibles, tal com s'aplica a les Canàries. «Ambdós arxipèlags estam protegides per la cobertura del fet insular com marca la Constitució espanyola. Ara bé, a les Canàries ni paguen impost d'hidrocarburs, ni paguen l'IVA, mentre que a les Illes Balears pagam com si fóssim continent», ha criticat Melià.

Amb tot, Melià ha reiterat la necessitat que el Govern aprovi i convoqui ajudes extraordinàries pels sectors econòmics directament afectats per l'augment del preu dels combustibles, ja que «estan patint una situació molt delicada», ha conclòs.