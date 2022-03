EUIB mostra el seu «complet rebuig» a la posició del Govern espanyol sobre el Sàhara Occidental

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha mostrat aquest dissabte el seu «complet rebuig» a la posició adoptada aquest divendres pel Govern de Pedro Sánchez respecte a l'autonomia del Sàhara Occidental.

Juanjo Martínez, coordinador general d'EUIB, ha manifestat que el seu «compromís amb la descolonització del món ha de passar per la llibertat del poble sahrauí, que té el mateix dret a decidir el seu futur, i on l'Estat espanyol és evidentment responsable de la situació, quan al final del franquisme van abandonar aquest poble africà».

Per part seva, Jon Rodríguez Forrest, responsable federal d'Internacional d'Esquerra Unida, també ha mostrat el «complet rebuig» de la formació a la postura de Sánchez. «L'única solució possible al conflicte al Sàhara Occidental passa pel Dret internacional; és a dir, per la descolonització del territori mitjançant un referèndum d'autodeterminació, tal com dicten les diferents resolucions de Nacions Unides», ha assegurat.

«Ens preocupa també que hàgim conegut aquesta nova postura, que va en contra de la que ha mantingut Espanya històricament i del consens de les Nacions Unides, a través d'una carta del president del Govern espanyol feta pública pel Gabinet Reial marroquí», ha afegit Forrest.

Esquerra Unida deixa clar a través del seu responsable federal que «negar el dret del poble sahrauí a la descolonització del seu territori suposa situar-se del costat de la brutal ocupació marroquina i la seva violació sistemàtica dels drets humans».