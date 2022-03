Pere Soler i Bel Febrer demanden al Pi perquè consideren que «s'ha vulnerat el principi de participació democràtica»

Pere Soler i Bel Febrer han presentat una demanda contra El Pi Proposta per les Illes Balears per considerar contrari a l'ordenament jurídic i a la normativa específica d'aplicació al cas, havent-hi estat resolt de forma injusta i discriminatori l'expedient sancionador.

Els dos consellers han explicat que «l'executiva ha vulnerat els drets de participació, de l'article 9 dels Estatuts, primer com a càrrecs públics i segon com afiliats». També, es manifesta un poder absolut per part de l'executiva sense tindre en compte els reglaments de les institucions i partit, «els reglaments de funcionament són només aparences jurídiques».

El document narra la falta de documentació jurídica i apel·la a què «el Comitè de disciplina i la defensora dels afiliats, qui mai va contactar amb els demandants, es limiten a reproduir paraula per paraula l'acord de l'executiva». «També troben una decisió discriminatòria, ja que pels mateixos fets condemnes distintes».