Ensenyat: «IB3 és l'única televisió autonòmica de l'Estat que no té encara un informatiu en llengua de signes»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha demanat aquest dijous al director general de l'Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, Andreu Manresa, implementar mesures d'accessibilitat de subtitulació, audiodescripció i llengua de signes a les emissions d'IB3 Televisió. Així ho fixa des de 2013 la Llei General de la Comunicació Audiovisual que és d'obligat compliment per part dels prestadors de titularitat pública i privada que emeten en obert al territori de l'Estat espanyol.

Durant la comissió de control de l'EPRTVIB, Ensenyat ha recordat que la legislació estatal marca com els canals de servei públic tenen l'obligació de subtitular un mínim del 90% del contingut, així com d'incloure mesures d'audiodescripció i llengua de signes en almenys 10 hores a la setmana del total de programació emesa. Aquesta llei, ara en tràmit d'actualització, preveu augmentar les hores setmanals a 15 i tot, en programes de màxima audiència. «Malauradament, la Llei General del Sector Audiovisual de les Illes Balears no és tan ambiciosa i redueix els paràmetres d al 75% de subtitulació i 3 hores setmanals de llengua de signes i audiodescripció», ha destacat el portaveu ecosobiranista.

Segons Ensenyat, «això, però, no és el pitjor; la llengua de signes i l'audiodescripció no s'han implementat mai a IB3. De fet, IB3 és l'única televisió autonòmica de l'Estat que no té encara que sigui un informatiu en llengua de signes. No podem permetre que IB3 continuï amb les pràctiques contràries a la normativa vigent», ha emfatitzat.

En aquest context, el portaveu de MÉS ha assegurat que la llengua de signes, a més de ser una eina d'accessibilitat, és «la llengua de les persones sordes de les Illes Balears; forma part del nostre patrimoni cultural. Igual que el català, és una llengua minoritària i minoritzada, però, a més, i pel seu caràcter assistencial, no té comparació amb cap altra llengua». Per això, ha defensat que el seu ús a IB3 «garanteix l'accés a la informació, proporciona igualtat d'oportunitats a les persones sordes i possibilita que puguin exercir els seus drets igual que la resta dels ciutadans». Durant la seva intervenció, el representant de MÉS a la comissió de control d'IB3 ha recordat que el subtitulat és suficient i ha lamentat que les úniques hores en llengua de signes, només s'emeti per internet i que «en realitat sigui el senyal que ofereix el Parlament de les sessions plenàries».

Davant tot, MÉS ha demanat al director general de l'ens públic fer un esforç per a incrementar la presència de la llengua de signes a les emissions d'IB3 i d'aquesta manera complir amb la legislació vigent.